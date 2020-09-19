全球新冠病毒確診人數創3000萬名新高，市場關注新冠疫苗推出時程，以及美國財政刺激方案協商出現僵局，另投顧公司預警美股可能出現大拋售，致使美股出現以科技股帶頭的跌勢。

周五收盤，道瓊工業平均指數跌244.6點或-0.88%，為27657.4點。標普500指數跌37.5點或-1.12%，為3319.5點。那斯達克綜合指數跌117點或-1.07%，為10793點。

美商務部宣布禁止美企與微信和TikTok進行交易，以及禁止美企使用，但對民眾的使用不進行開罰。甲骨文聞訊股價下挫0.71%。

主要科技股皆出現大幅下挫，蘋果跌3.1%，微軟跌1.2%，谷歌跌2.3%，英特爾跌0.85%。

投資人關注每財政刺激方案談判進度，儘管美國總統敦促儘快達成協議，但兩黨國會議員仍然對新冠相關紓困方案談判出現分歧意見。分析師認為，如果兩黨持續未能達成協議，美經濟復甦將推延六個月。

(時報資訊)