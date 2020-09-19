隨著例行賽逐漸進入尾聲，兩個聯盟的「賽揚獎」得主會是誰呢？《大聯盟官網》請38位記者和技術分析師模擬投票，結果美國聯盟方面印地安人隊比柏一枝獨秀，毫無懸念可拿下賽揚獎。國家聯盟競爭比激烈，小熊隊日籍投手達比修暫時領先。

印隊的比柏今年締造大聯盟史上最快100K紀錄，目前戰績8勝1敗、自責分率1.74，投出112次三振，暫居大聯盟投手三冠王，理所當然獲得所有第1名選票，賽揚獎似乎是囊中物。

除非接下來比柏自爆，得票數第2至第5名的遊騎兵隊藍斯林、白襪隊吉歐利托、雙城隊前田健太、天使隊邦迪才有機會取而代之；前田的WHIP值（每局被上壘率）僅0.758為美聯先發投手最佳。

國聯方面，達比修有獲得17張第1名選票領先，不過戰績7勝2敗、自責分率1.86、投出79次三振，僅勝投領先。紅人隊包爾拿到5張第1名選票排第3，其戰績4勝3敗、自責分率1.71、三振83次，自責分率、奪三振數超過達比修有。

尋求賽揚獎3連霸的大都會隊狄葛朗得到15張第1名選票排名第2，戰績4勝1敗、自責分率2.09，投出80K，還是很有競爭力。排名第4的是勇士隊佛萊德，第5名是教士隊拉梅特。

從投票傾向來看，勝投數並非最重要的參考數據，自責分率、奪三振反而比較重要，達比修有如果想爭取賽揚獎，除了保持目前的自責分率，奪三振數也要設法增加。

(中時 )