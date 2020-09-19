台中市長盧秀燕慰問受氣爆波及住戶及家屬。（陳淑芬攝）

住12號的房東太太向盧秀燕說，救援太慢，她們一家是「甘苦人」！（馮惠宜攝）

不幸身亡的男童阿公趕到現場痛哭我的孫子啊，悲痛不已。（馮惠宜攝）

台中市東海商圈新興路59巷19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，延燒緊鄰3戶透天厝外，疑因火苗爆飛到對街1戶民宅竟也遭殃；這起火災發生在清晨，罹難民眾疑因仍在熟睡中逃生不及被困火場，造成4死慘劇鄰近民眾在熟睡中驚醒，飽受驚嚇。住12號的房東太太向盧秀燕說，救援太慢，她們一家是「甘苦人」！

台中市長盧秀燕獲悉後，上午於社會局長彭懷真等人陪同下，前往龍井區新興路59巷關心氣爆現場，並慰問受氣爆波及住戶、家屬及消防人員。

台中市龍井區新興路59巷1棟3層透天民宅，在清晨4時17分傳出氣爆引起火災，台中市消防局接獲通報派出消防車26輛、救護車3輛及消防人員71人到場搶救，第四大隊大隊長蔡孟栩到場指揮。

消防局表示，搶救人員到場發現起火民宅是連棟3層樓連棟加強磚造結構建物，現場疑似有爆炸而造成波及延燒緊鄰兩側2戶，連對街1戶竟也被波及延燒。現場民眾說，有聽到爆炸聲。1名38歲張姓男子逃出火場時，右膝撕裂傷，送往台中榮總醫治，經院方檢傷為三級檢傷。

蔡孟栩指出，民眾4點多聽到現場有爆炸聲，就看到59巷11號起火，內住42歲的陳男及37歲妻子蔣女，和一名8歲就讀小一的男童，三人分別在3樓前後側樓梯及陽台被發現時已逃生不及。13號美髮工作室，住一對姊弟，弟弟張姓男子住在2樓，半夜聽到巨響以為是地震，火速衝下樓逃生，造成右膝撕裂傷，姊姊住在4樓往下逃生，劫後還是十分驚恐。

蔡孟栩說，氣爆當時火苗還爆飛到對面12號出租套房，因1樓鐵門長期未關堆置雜物造成火舌往上竄燒，房東太太及丈夫住在2樓；房東太太73歲的丈夫吳男因行動不便，不幸逃生不及。住二樓的林姓房客說，他很感謝房東太太在火警發生時，不斷的踹門讓他從睡夢中及時逃生，3樓一位住戶發生火警時，亦火速趕緊衝下樓逃生。

蔡孟栩表示，龍井區新興路59巷雖僅5、6米寬巷道，但9、11、13號有退縮5、6米，竟然火苗會跳到對面約12米寬，可見爆炸的威力；且11號內並無瓦斯電錶及桶裝瓦斯，為何會發生氣爆將深入調查。現場民眾說，有看到疑似一樓的機車起火。

不幸身亡8歲陳童就讀西屯區一所國小，學校學務主任、家長會長聽聞惡耗趕赴現場，周主任說男童生性乖巧，很會繪畫，大家聽到惡耗都很震驚；男童阿公趕到現場痛哭我的孫子啊！悲痛不已。

(中時 )