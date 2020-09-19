龍井區新興路59巷3棟連棟透天厝，疑似中間那一棟發生氣爆。（馮惠宜攝）

龍井區新興路發生氣爆現場，火苗爆飛到對面慘遭波及。（馮惠宜攝）

台中市龍井區新興路今天清晨4時許傳出民宅氣爆，現場為一棟出租套房大樓，爆炸威力還波及到對街透天厝民宅。台中市消防局指出，一共造成6間民宅起火燃燒，火勢相當猛烈，多輛停放在附近的汽機車也被炸毀，巨大爆炸聲響驚醒許多睡夢中民眾，嚇得紛紛逃生，這起氣爆事件造成4死1傷，其中一戶1家3口全都命喪火窟，災情慘重。

氣爆災後現場如廢墟，足見威力強大，一對劫後餘生的姊弟回想爆炸瞬間仍餘悸猶存，表示聽到一陣巨響往窗戶看全傻了。

這對張姓姊弟回想爆炸瞬間說，聽到巨響後整個床舖都塌掉，往窗戶看一下全傻，因為街道上火一直在燒，而且爆炸聲音很大、馬路上很多碎玻璃。災後現場宛如廢墟，房屋牆壁都禁不起強烈爆炸崩塌，爆炸威力之大就像被炸彈轟過一樣。

消防局表示，現場共計街道對向4戶有燃燒情形，其中3戶全面燃燒、1戶部份燃燒，火勢在5時8分控。疑似有住戶尚在建物內未逃出，搶救人員進入火場進行清查，在清晨5時21分發現1名罹難者，呈現焦屍明顯死亡，6時10分再發現1名男性遺體。

這起氣爆計4死1傷，死者是12號73歲吳男（2F房間），不良於行，11號42歲陳先生（後面房間）丶37歳蔣小姐（前面陽台）丶8歲陳姓男童（樓梯上來通道），後3人為一家3口。

(中時新聞網)