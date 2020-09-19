總統李登輝追思告別禮拜19日舉行，移靈車隊從翠山莊出發，台北市警察局動員多名員警在路線周邊維持交通秩序。（張鎧乙攝）

故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行，總統蔡英文致詞強調，感念李前總統一生奉獻的同時，「我們更不能忘記，台灣的前途，正掌握在你我的手中」。

治喪大員賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊、前副總統連戰、蕭萬長、前立法院長王金平、前司法院長翁岳生等人，在司儀唱名出場，大員之一的辜寬敏還拄拐杖需由人攙扶。

賴清德及覆旗官在治喪大員局三鞠躬禮後，續留原位，慰靈祭暨覆旗儀式，而李登輝夫人曾文惠並未到場。

蔡英文總統先向致敬李登輝遺像行三鞠躬，頒發褒揚令並致詞；總統致詞強全文：

今天，我們懷著肅穆的心情，一起來緬懷李登輝前總統。

如同大家所熟悉的，李前總統是傑出的政治家，是農業專家，是哲學家，也是虔誠的基督徒。他一生累積的貢獻，造就了我們今天所生活的台灣。

從年少開始，李前總統就一直在思考「人是什麼」、「人生應當如何」。青年的時候，他出國留學，想用農業經濟來改變故鄉。壯年的時期，他進入政府體制，進而有機會領導國家，在風起雲湧的民主化浪潮中，成就了台灣的寧靜革命。

在12年總統任期內，李前總統為台灣的民主化、本土化奠定基礎。面對充滿挑戰的國際局勢，他也領導台灣人民，推動務實外交，讓台灣和民主畫上等號，躍上國際舞台，並因此而被推崇為「民主先生」。

在內政上，李前總統推動了軍隊國家化、促進了經濟自由化、發展高科技產業、實施全民健保。他為這塊土地所做的一切，為今日台灣的發展，打下了堅實的基礎。

「民之所欲，長在我心」，不僅是李前總統時時掛記的事，也早已是台灣人民對他共同的記憶。

李前總統在卸任之後，依然關心國家的認同和永續發展。他在晚年仍不斷汲取新知，透過出訪、寫作和演講，一再探問：台灣的未來該往哪裡走？希望激勵台灣人共同奮鬥，「走出一條屬於台灣自己的道路」。

從少年時期的生死思考，到「我是不是我的我」的無私精神，李前總統的一生，跨越了台灣近百年歷史，也連結了台灣和世界，讓台灣綻放出燦爛的光芒。我要代表台灣人民，向李前總統說一聲，謝謝您。

在感念李前總統一生奉獻的同時，我們更不能忘記，台灣的前途，正掌握在你我的手中。

我們有責任，要承接起李前總統的成就，要謹記「脫古改新」的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由。

我們也有責任，在當前的變局中，確立未來的發展戰略，然後自信、勇敢地走向世界。

我們更有責任，要盡一切可能，來實現「生為台灣人的幸福」，實現世世代代台灣人民的安居樂業。

願李前總統的精神，長存台灣，長伴我們左右，指引我們的國家和人民，持續走在民主、自由、多元、開放的道路上，並為世界帶來貢獻。謝謝大家。

(中時 )