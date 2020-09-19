全家便利商店霜淇淋大玩配色，成功吸「金」！繼今年推出「澎湖仙人掌霜淇淋」、「青森蘋果霜淇淋」、「厚豆乳霜淇淋」，不只口味創新，顏色也十分吸睛，成功推升霜淇淋業績年增30％，18日再宣布攜手手搖飲品牌「珍煮丹」推出「泰泰厚奶霜淇淋」，以橘色霜料搭配紫色餅皮，可望再掀起網路討論及拍照打卡熱潮！

霜淇淋是全家的重要戰略商品之一，也具有相當的指標意義，不僅在2013年推出後，成功掀起全台霜淇淋旋風，甚至當時還推升全家股價一度超越龍頭統一超。目前全家販售霜淇淋店舖穩定維持1,500店，堪稱全台最大型的霜淇淋連鎖販賣據點，並持續推出新口味，近期則是在餅皮上玩創意。

觀察全家今年陸續推出的「澎湖仙人掌霜淇淋」、「青森蘋果霜淇淋」、「厚豆乳霜淇淋」，餅皮顏色分別是綠色、蘋果色、黑色，皆有別於以往的霜淇淋餅皮，大膽配色跟霜淇淋呈現出強烈對比，相當符合網路社群時代的消費趨勢：食物不僅好吃、也要好拍。

根據全家統計，今年銷售前三名的霜淇淋，都是特殊配色款，第一名是5月推出的澎湖仙人掌、第二名是7月推出的青森蘋果、第三名是8月推出的厚豆乳。其中，仙人掌口味上市三天就熱賣15萬支，更帶動全家今年5月霜淇淋業績較去年同期翻倍成長。

事實上，全家霜淇淋從2013年3月推出迄今，已超過七年時間，照理說沒有蜜月行情，但在去年霜淇淋業績年增15％的基礎上，今年1～8月再創下年增30％的佳績，實屬不易，猶如再掀起新一波霜淇淋熱潮。

針對成長關鍵，全家表示，首先是口味推陳出新，迄今已推出超過3、40款口味，持續透過新品創造話題、吸引來客，近期更從口味的變化進階到餅皮，亦是瞄準年輕族群對於「視覺系」產品的喜好。從實際銷售數字看來，特殊配色款也確實打開另一塊新市場，帶動霜淇淋的「質變」。

再者，全家認為回歸到霜淇淋的本質，全家的霜淇淋原料來自國內大廠南僑，機台來自日本大廠NISSEI，在兼顧話題討論度跟產品品質下，更是維持長期穩定銷售、甚至再次成長的關鍵。另一方面，從外部環境來看，隨著同業陸續淡出霜淇淋市場，也讓全家霜淇淋瓜分到更多大餅。

(工商 )