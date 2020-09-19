東海商圈氣爆四死 災後現場最新畫面曝光 10:282020/09/19 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中東海大學商圈1民宅（右2）凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，現場一片凌亂，連遮陽棚都被炸飛。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中東海大學商圈1民宅（右2）凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，連水管都炸裂，不斷噴水。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，連對面這間都波及，2樓的73歲吳男死亡。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，現場一片凌亂，地上都碎玻璃。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，二樓玻璃窗完全炸碎。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，二樓玻璃窗完全炸碎。（黃國峰攝） 台中市東海商圈新興路19日清晨4時17分發生民宅氣爆，延燒緊鄰3戶透天厝，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，這起火災因為發生在清晨，疑因仍在熟睡中不及逃生，目前已知造成4死1傷，其中一家3口喪命火窟。 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，對街這戶1戶民宅竟也遭殃。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝） 台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝） (中時 ) #民宅 #火窟 #氣爆 #清晨 #東海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中東海商圈氣爆奪4命 「1家3口」葬身火窟 阿公現場痛哭 09:022020/09/19 社會 東海商圈氣爆後如廢墟 市長盧秀燕前往慰問 09:302020/09/19 社會 台中籌弱勢助學金 公益餐會愛心爆桌 04:102020/09/19 地方新聞 東海氣爆兒媳孫1家3口喪身火海 阿嬤悲痛：我只能幫忙念經 10:462020/09/19 社會 劫後餘生姊弟驚恐還原氣爆瞬間：床舖塌掉 像被炸彈轟過 10:002020/09/19 社會 小金門民宅暗夜火警 鄰里相助第一時間撲滅 17:322020/09/18 寶島 台中民宅氣爆！4死1傷 火球暴衝對面民宅 延燒6戶 06:302020/09/19 社會 簡至豪潛水初體驗心驚驚 海底撿拾垃圾為環保盡心力 11:392020/09/18 娛樂 肉腳變達人 正妹賞鳥賽奪冠 04:102020/09/19 生活新聞 台．中．米．其．林．之．旅－傾力升級肉控體驗 米其林燒肉店俺達的肉屋摘星之道 04:102020/09/19 產業特刊 社會熱門新聞 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 - 社會 台中民宅氣爆！4死1傷 火球暴衝對面民宅 延燒6戶 - 社會 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 台南宿舍探險直播 千人目睹「輕生死者」流滿地屍水 - 社會 東海商圈氣爆4死 焦急母現場尋兒女險昏厥見劫後餘生哭癱 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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