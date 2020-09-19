台中東海大學商圈1民宅（右2）凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，連水管都炸裂，不斷噴水。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，連對面這間都波及，2樓的73歲吳男死亡。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，現場一片凌亂，地上都碎玻璃。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，二樓玻璃窗完全炸碎。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，造成4死1傷，爆炸威力強大，二樓玻璃窗完全炸碎。（黃國峰攝）

台中市東海商圈新興路19日清晨4時17分發生民宅氣爆，延燒緊鄰3戶透天厝，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，這起火災因為發生在清晨，疑因仍在熟睡中不及逃生，目前已知造成4死1傷，其中一家3口喪命火窟。

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅凌晨發生氣爆，對街這戶1戶民宅竟也遭殃。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝）

台中東海大學商圈1民宅（左）凌晨發生氣爆，疑因火苗爆飛到對街，1戶民宅竟也遭殃，共延燒緊鄰3戶透天厝。（黃國峰攝）

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