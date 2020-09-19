再增3境外移入確診！我國目前累計506例確診，先前台灣輸出的6起個案，確診菲籍移工在台匡列162位接觸者，其中有124人需採檢，23人PCR和血清抗體採檢結果皆陰性，10人PCR檢測為陰性，等待血清抗體的結果中，剩餘的人則待採撿。發言人莊人祥將於下午2時最新說明。

指揮中心今（19日）宣布，新增3例境外移入確診，我國目前累計506例新冠肺炎確診病例，為414例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、477人解除隔離，其餘住院隔離中。

關於台灣輸出菲律賓的6起確診個案，指揮中心17日表示，原在台匡列113位接觸者，為同工廠工作的2名移工，後赴工廠進行疫調，因此又再匡列49位接觸者，目前接觸者共162人，原訂採檢人數為79，但更改為124人，檢驗結果仍維持23位陰性（PCR和血清抗體），10人的PCR檢測為陰性，等待血清抗體的結果中，剩餘的人則待採撿。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)