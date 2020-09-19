李登輝骨灰，李坤儀捧入場。曾薏蘋翻攝

李登輝骨灰，李坤儀捧入場。曾薏蘋翻攝

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故總統李登輝追思告別禮拜今早上在新北市淡水區真理大學舉行；孫女李坤儀捧著李登輝骨灰、女婿趙贊凱則捧著李登輝巨幅照片入場，隨後由總統蔡英文將頒發褒揚令，由女兒李安娜代表接受。

李坤儀捧骨灰入場時，經過蔡英文總統、副總統賴清德面前，正副總統則起身向家屬致意，除了李登輝妻子曾文惠，按照民間習俗及年事已高，並未出席，兩個女兒李安娜、李安妮及媳婦張月雲等家屬則在家屬，場面備極哀榮。

總統褒揚令全文：

前總統李登輝，弘粹潛朗，誠實自然。誕出慶門，奇志蘊蓄，卒業國立臺灣大學；先後負笈遊學日美，嗣獲康乃爾大學農經博士學位，濬瀹窮覽，胸羅錦繡。返國敷教上庠，迭任行政院政務委員、臺北市市長、臺灣省政府主席暨副總統等職，扎根文化藝術美學，廣造鄰里公園國宅；完善交通運輸系統，遂行翡翠水庫興建；培訓八萬農業大軍，謀求城鄉區域平衡，明目達聰，片言立決。尤於十二年總統任內，召開朝野國是會議，推進六次修憲鼎革；終止動員戡亂時期，力促國會改選、總統直選；廢除金馬戰地政務，加速省府組織改造；提陳國家定位論述，別闢務實外交蹊徑，燕昭築臺，厲精更始；因時制宜，海宇歸心，誠有「寧靜革命」美譽，爰享「民主先生」令名。復規度兩岸關係架構，揭示戒急用忍要旨；執持社區總體營造，置辦全民健康保險；殫籌經貿南向政策，協成產業轉型契機，訏謨遠猷，懋績孔彰。綜其生平，肇啟本土自由民主歷程發展，透現臺灣主體意識戰略布局，經天緯地，脫古改新；功烈遐福，史書千秋。遽聞鶴齡殂殞，軫懷愴悼，應予明令褒揚，以示政府崇禮殊勳之至意。

(中時 )