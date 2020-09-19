美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，他也是1979年斷交以來國務院訪台最高層級官員，也是繼上月美國衛生部長阿札爾之後又一高階官員訪台。對此，

淡江大學外交與國際學系榮譽教授戴萬欽直言，柯拉克來台，僅是國務卿對於台灣想表達善意，「柯拉克也無法帶大禮物來」。

此次柯拉克之行，先前傳出會舉行「台美經濟與商業對話」，但後來台美雙方都未公布行程詳情；美國國務院更直到柯拉克的飛機都起飛6小時後，約台北時間17日凌晨，才發布本次訪問的訊息，並同時強調，這次柯拉克訪台是要參加前總統李登輝的告別禮拜，並未提及「台美經濟與商業對話」。

據《中評社》報導，戴萬欽認為，這次柯拉克來台，沒有很多緊急必要事情處理，因為是美大選前來，僅是國務卿對於台灣想表達善意，柯拉克也無法帶大禮物來，因此國務院給柯拉克7項對台軍售武器當成伴手禮，但是對台賣武器還是台灣要付錢。

另外，戴萬欽分析，柯拉克訪台趨於低調，顯示台美兩邊都沒準備好，政府是對台灣內部做遊說工作，但政府遊說工作可能也沒準備好。

(中時新聞網)