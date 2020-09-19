台灣最潮的復古系手搖「萬波」繼金桃甘露和楊枝甘露後，再度以廣受台灣人喜愛的荔枝作為主角，推出初秋限定的「大小吉荔」！以清爽的碧螺春綠茶為基底，加入黑葉荔枝後一起攪打均勻，將二者的香氣充分混合，並搭配特別研發的荔枝手工凍，最後在飲品中放入整顆荔枝，份量感十足。

「大小吉荔」杯中有著半透明的荔枝與荔枝凍，看起來晶瑩如玉，入口後口感滑嫩層次豐富，荔枝獨特的酸甜氣息，襯著清新的綠茶香氣，無論是大口品嚐或是小口啜飲，都能夠感受到荔枝與茶飲的完美結合，口感清爽無負擔，最能夠品嚐到荔枝迷人風味。

（圖／楊婕安攝）

除了沁涼消暑的水果系列，萬波更在近期靜悄悄地推出了紅茶鮮奶升級版「蘭葉那堤」和「烏龍那堤」！蘭葉那堤使用斯里蘭卡的康提茶葉，茶香與鮮奶更加飽滿成熟口感，帶來更加優雅的味覺享受；烏龍那堤則是一款全新選項，質樸回甘的烏龍茶配上鮮奶，馥郁口感絕對是鮮奶茶控不容錯過的一杯。

（圖／楊婕安攝）

另外更不能錯過時髦人士必喝的「竹炭咖啡」！今年夏天引起一股討論風潮的法國奢侈品牌「BLVCK」，將在9/18-9/20展開為期3天的快閃活動，本次與九份著名的黑色系時尚咖啡館CHLIV Jiufen合作，推出限量150杯的拉花竹炭咖啡！販售，每天限量150杯，成為台北首選。

（圖／品牌提供）

今年春夏在台灣首開全球實體店面的純黑系品牌「BLVCK」，在本週與CHLIV Jiufen火熱合作活動，CHLIV Jiufen的店老闆 Chris 更特製出玫瑰拉花，想要一睹世界拉花冠軍的風采，無須跑到九份，衝一趟新光三越信義新天地A9館1樓就對了！

Chris 曾獲2016東京世界拉花公開賽冠軍，儼然成為台灣咖啡界的明日之星。他在2019年底，選中北台灣國際觀光客最多的九份，開了第一間咖啡店CHLIV Jiufen，想藉著這片勝地宣揚台灣的咖啡職人精神，想打造不只是純粹的咖啡廳，讓咖啡控們感受遠離塵囂的浪漫。

(中時新聞網)