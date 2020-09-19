已故總統李登輝告別禮拜於19日上午9時30分在淡水真理大學舉行，而在告別式開始前，場外有2組人馬到真理街抗議，被警方帶至陳抗區並驅逐離場。

第1組陳抗民眾共有4人，其中1名女子還拿出手機打電話呼朋引伴，不過警方到場後，女子向警方表示已要離開，員警隨後將他帶至陳抗區。

第2組民眾則帶著白布條，表示要「感懷李總統」，但無法確認該團體本意，警方一樣快速將所有成員帶至陳抗區，驅逐出場。

(中時 )