李登輝告別式 傳零星抗議 10:362020/09/19 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李登輝告別式場外傳出零星抗議，有民眾高舉白布條，遭警方驅離。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已故總統李登輝告別禮拜於19日上午9時30分在淡水真理大學舉行，而在告別式開始前，場外有2組人馬到真理街抗議，被警方帶至陳抗區並驅逐離場。 第1組陳抗民眾共有4人，其中1名女子還拿出手機打電話呼朋引伴，不過警方到場後，女子向警方表示已要離開，員警隨後將他帶至陳抗區。 第2組民眾則帶著白布條，表示要「感懷李總統」，但無法確認該團體本意，警方一樣快速將所有成員帶至陳抗區，驅逐出場。 (中時 ) #李登輝 #告別式 #驅逐 #陳抗 #抗議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李登輝告別禮拜 柯拉克、森喜朗防疫隔板比鄰坐 09:392020/09/19 政治 倉庫非法棄置丙烯酸乙酯外洩 高市深夜刺鼻異味民眾慌 00:212020/09/18 生活 中信新舞臺 打造戶外行動劇場 04:102020/09/19 運動天地 本壘攻防再掀波 丘總被趕出場 04:102020/09/19 運動天地 國民黨民調 7成民眾憂食安危機 04:102020/09/19 政治要聞 福隆沙雕季將落幕 上傳美照還能抽好禮 03:292020/09/19 生活 美國務院次卿柯拉克抵台 為參與前總統李登輝追思禮拜 台美高層經貿對話落空 04:102020/09/18 政治要聞 街頭藝人改登記制 憂水準不齊 04:102020/09/19 地方新聞 騰訊在美遊戲投資 傳遭國安審查 04:102020/09/19 全球財經 14檔傳產漲價概念股 喊燒 04:102020/09/19 證券．權證 政治熱門新聞 共機擾台準備武統？BBC專訪陸權威人士 答案終曝光 - 政治 野生韓國瑜來了 網驚喜：王淺秋這一句說得真準 - 政治 兩岸飛行員對話 大陸飛行員說沒有海峽中線 - 政治 蘇揆嗆蔣萬安吃美豬「有出事嗎？」 醫師舉實例狠打臉 - 政治 美對陸態度恐因一事生變？前國防部長：台海40年未見 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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