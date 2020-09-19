今天9月19日是「菸害防制法」施行日，國民黨革實院長羅智強在臉書以35年前政府如何不屈服美國強大壓力，進行洋菸談判，進而完成立法，對照如今即將開放瘦肉精美豬，要民進黨政府好好學學，並呼籲大家明年8月28日站出來，公投護食安，為健康而戰。

羅智強說在美國壓力下棄守人民健康，開放瘦肉精美豬進口台灣的蔡英文應該好好學學35年前，當時的政府是如何在美國強大的貿易壓力下捍衛國人的健康，和董氏基金會等民間團體一起努力，一步一步的打造了讓世人稱讚的菸害防制典範。

他說， 1985年臺美貿易談判，美國揚言威脅若不開放美國菸進口，並拿掉進口菸品的廣告限制，就要制裁我們紡織、電子產品出口；當年我們勇敢的第一線談判人員，在政府的全力支援下，最後用低稅率進口，成功換取低廣告量，為了降低洋菸進口對國人健康的衝擊。政府也在同年開始，和民間團體如董氏基金會一起努力，研擬相關法規，並在1997年通過「菸害防治法」，而當年「菸害防制法」通過的關鍵人物，正是曾任內政部部長、總統府秘書長的吳伯雄。

羅智強表示，「菸害防制法」施行的這23年來，有效減少將近80萬吸菸人口， 2015年世界公共衛生大會還開了以「臺灣菸害防制推動現況及未來展望」的專場，我國的菸害防制可說是另類的「臺灣之光」！

羅智強強調，他想謝謝當年第一線與美國折衝的談判人員最後和美國政府達成共識，放棄施壓台灣放寬菸品廣告限制，以及為菸害防制一直努力奔走世界的董氏基金會等民間團體。美國的貿易壓力固然強大，但台灣人民捍衛健康的意志不能也不該屈服。明年8月28日，站出來，公投去，公投護食安，為健康而戰。

(中時 )