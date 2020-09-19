氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，週日的降雨比週六明顯；背風面中南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨的機率，又以午後山區的機率為最高；局部地區有較大雨勢，應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日至23日鋒面東移，天氣好轉，為多雲時晴的天氣，花東偶有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。白天舒適至微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻，而明顯偏涼，北台灣清晨最低氣溫降至20度左右。

吳德榮表示，24日另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼，25日鋒面遠離，天氣好轉，但因冷空氣比前波略強及加上「輻射冷卻」作用，清晨低溫降得比前波略低，北台灣最低氣溫將普遍降至20度以下。

(中時 )