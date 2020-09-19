臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長「必勝人選」。17日台北市市長柯文哲赴議會施政報告，在議員李柏毅的追問下，總算鬆口表示，下屆市長人選一定得挑最好的且不一定要是民眾黨，若立委蔣萬安參選「有辦法說服我，他的準備是最好的，還是可以支持」。網友則直言，柯無論對藍或綠釋出善意，都是在盤算自己的利益。

李柏毅質詢柯文哲，民眾黨在下屆縣市長、議員規畫？柯表示，沒時間管那些事，大部分選舉是在前半年浮出檯面，現在順其自然就好，他也在思考民眾黨要縮小自己，挑最好的人才出來，不一定要民眾黨。

李柏毅追問，若蔣萬安參選會否支持？柯文哲直言：「有辦法說服我，他的準備是最好的，還是可以支持。」並建議蔣要準備市政，像他自己前2年市長也是亂當的，根本搞不清楚狀況，2年後才比較正常。

對於柯文哲的說法，網友紛紛認為：「柯文哲真是老狐狸，當初他拼命拉高嘉瑜和黃珊珊當副市長時，就算到2022有柯綠或柯藍合作這一步，不過感覺高嘉瑜似乎已經看穿，就沒答應，黃珊珊選擇性較少，因為她的黨較弱，只能答應尋求機會」、「這柯又在做戲了，百分之百推出親民黨黃珊珊來拉藍營的票，讓綠有機會拿會台北市長的大位。當他找黃來當台北市副市長時，早算計好了」。

(中時新聞網)