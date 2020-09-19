台中市東海商圈火災4死1傷慘劇，一家3口喪身火海的陳家阿嬤傷心悲痛。（陳淑芬攝）

台中市東海商圈今天清晨發生氣爆延燒造成4死1傷悲劇，台中市長盧秀燕在9時許即趕赴現場關心慰問，兒媳孫1家3口喪身火海的陳家阿嬤向盧秀燕哭訴，忍著白髮人送黑髮人的悲慟說：「我只能幫忙念經」，盧秀燕也難過得抱著阿嬤安慰許久。盧秀燕向媒體表示，初步有聽到爆炸聲，詳細情形還是要經過火場調查，目前以照顧安置死傷者及家屬為最優先。

「我一早就被爆炸聲嚇醒！」火場1名小姐一見盧秀燕到場，立即向市長訴苦，盧秀燕抱著她安慰，並一路慰問附近民眾。59巷11號3人死亡的陳家阿嬤神情凝重、無奈，盧秀燕擁著她安慰多時。陳家阿嬤住在外地，趕赴現場難以面對兒媳孫1家3口竟已天人永隔，她一臉茫然、傷痛地說，只能念經迴向。

盧秀燕受訪時表示；初步有聽到爆炸聲，詳細情形還是要經過火場調查，經火調及檢察官調查後才知道什麼原因。盧表示，事情剛發生，現場仍很凌亂，等調查釐清後才能進一步了解，目前最重要是對於死傷家屬照顧，有死者家屬從外地來的，市府會加強照顧及安置為最優先。

(中時 )