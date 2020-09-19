日本前首相安倍晉三請辭後，原官房長官菅義偉獲派閥支持，當上自民黨總裁，成為日本第99任首相。鳳凰衛視主持人林瑋婕認為，「安倍政權像泡麵，不管加了什麼料，到最後還是要吃泡麵本身」，暗喻即使菅義偉出線，長期追隨安倍的他，仍會「安規菅隨」，日本政局短期內看不出會有什麼突破。
本身不屬於任何派閥，卻在眾多派閥支持下勝出，「令和大叔」菅義偉老驥伏櫪，他的能耐，或許才正要展露。林瑋婕觀察，菅義偉長期襄助安倍晉三，甚至被視為安倍「政壇上的妻子」，兩人關係深厚可想而知。
安倍因身體因素請辭，但他的施政不能因此中斷，林瑋婕指出，菅義偉擔任官房長官7年多，最熟悉「安倍政治學」，包括安倍的防疫政策、消費稅，還有明年的東京奧運，由菅接棒，相信是最符合後安倍時代的選擇。
林瑋婕赴香港鳳凰衛視主持節目多年，最近在西瓜視頻開了新單元《不政經廚房》，邊聊時事邊做菜，有時還會「以菜喻人」，新鮮創意引起網友討論。
(中時新聞網)
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