「小鬼」黃鴻升近日猝逝，昨(18日)遺體進行解剖，檢察官透露初判是心血管問題，經紀人Dino表示，是由於因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝。最近Dino接受訪問，表示現在就是一心將小鬼後事辦好，沒時間難過掉眼淚，兩人合作多年，Dino最遺憾從未對小鬼說過愛他，如今再也無法實現。

小鬼經紀人Dino昨出面代替家屬回答後事處理，透露小鬼家人都沒有特別宗教信仰，因此之後沒有打算要做頭七法會，並進一步說，昨經解剖後，初判小鬼死因是主動脈剝離造成血管阻塞，問小鬼父親目前狀況？Dino也坦言知道死因後「不可能說是好」，對其他喜歡小鬼的朋友來說應該也是如此，目前就是先將小鬼後事處理好。

據《ETtoday星光雲》報導，Dino談到最近心情，直言沒有空餘時間難過，他（小鬼）是我的老闆，現在他不在了，爸爸就是我的老闆，我就盡力幫爸爸把事情做好。」他也在IG發文說：「你說過的每一句話，你教我的每一件事，你的意志我會貫徹，我知道你沒有離開過，我不是孤軍奮戰，我很想你」。

Dino也在限時動態分享跟小鬼「新朋友」的對話，對方說「小鬼這趟有提到你（Dino），說你是個很爛的助理，拍照也拍不好，就是男友幫女友拍照那一種，但卻是一個很棒的經紀人。」Dino本來以為小鬼會說他好吃懶做，聽到有被稱讚後也感動說：「我很開心」，笑說：「你的成就感一定不是我給你的」。

(中時新聞網)