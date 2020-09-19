行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行「開放瘦肉精美豬及美牛」專案報告，多次提及馬政府開放美牛進口都沒事，馬政府似成為抵擋藍委監督的護身符，對此，前總統馬英九今天嘲諷，「（蘇貞昌）變成職業馬維拉是不是」。

馬英九上午出席「2020兩岸漢字文化藝術節」，媒體詢問，被蘇貞昌當成辯護政府開放瘦肉精美豬的擋箭牌，馬揶揄蘇揆擋的不太高明，馬解釋，因為8年前開放的是牛豬分離，不開放豬肉，而且排除內臟，「但蘇貞昌都沒提這個吧」，因此顯然是不一樣的。

至於蔡政府宣稱時空環境不同，馬英九接著說，這一點都沒有錯，現今美國出口的豬肉，有六成二都沒有瘦肉精，為何台灣要買有瘦肉精的美豬，蘇貞昌根本就沒有答覆這個問題。

馬英九批評，蔡政府一直在閃避民眾疑慮，歐盟、中國大陸、俄羅斯進口大量沒有瘦肉精美豬，我們現在已經可以選擇進口沒有瘦肉精美豬，為何還要進口？

(中時 )