2020年受到新冠肺炎疫情影響，不但弱勢家庭因收入銳減讓生活困境加劇，家扶基金會專案募款計畫亦下滑三成，在獎助學金等教育相關經費短缺近4800萬，憂心衝擊弱勢孩子教育與學習。

據家扶基金會統計，目前扶助兒少約5萬名，近8成來自單親或隔代教養，主要照顧者24％從事臨時工、22.3％從事服務業，都是受疫情衝擊最深的行業，對原本收入就不多的弱勢家庭更是雪上加霜。

如10歲的阿銘，爸爸因病無法工作、媽媽在照顧家人之餘到工地打零工，懂事的阿銘扛起家務和照顧弟弟的責任，三兄弟總窩在一張小茶几讀書寫作業，想到媽媽為學費、補習費還有生活需到處奔波，擁有書桌成了阿銘難以說出的心願。

家扶基金會何素秋執行長表示，在全球疫情尚未明朗前，期盼社會大眾一起為弱勢孩子的成長超前部屬，協助家扶補足教育服務經費缺口，穩定孩子的學習資源。

家扶基金會與如古又文、林智勝、JR紀言愷等14位自立青年，共同呼籲做孩子的有力人士，並在拍賣網站上推出公益競標活動，詳情可洽Yahoo拍賣。

(中時 )