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舞空術今年再度與艾思爾娛樂合作，帶領苗栗縣建中國小和三義國中學生一起站上小巨蛋2020 SUPER STAR體育表演會舞台，將推出從未亮相過的「懸浮裝置」和「無重力裝置」，希望帶給觀眾耳目一新的全新感受。

舞空術是國內展演高空表演的知名團隊，擅長高空懸吊演出，是舞台、劇場懸吊表演設計團隊，成員都是表演藝術出身。團隊負責項目涵蓋節目巧思的發想、劇情內容的編排、創意設計以及肢體動作的指導。

舞空術的成立是因為負責人劉士毅對女兒的承諾，「當初會回到苗栗三義成立舞空術，教導孩子們高空表演，其實是因為3年前女兒因腦癌離世，她希望我能回去教他們，只是現在來不及教女兒了。」他希望能夠藉由表演藝術，讓偏鄉的孩子可以因為「表演」打開自己的眼界、拓展自己的世界，也希望孩子們能透過舞空術，讓他們的表演被別人看見。

擔任懸浮裝置演繹者的蕭羽珊說，懸浮裝置的特色是每個動作都能以慢速呈現，因此舞蹈姿態的細節就要很注重。且最大的挑戰是必須使用全身力量，核心肌力是相當重要的一環。

演繹無重力裝置的廖秀妍分享，練無重力裝置稍感壓力，因為即使每一次都用相同的力氣，但是裝置旋轉到達的高低點，和轉的方向不一定會是一樣的，因此需要思考遇到突發狀況時的應變方法。

首次訓練懸浮裝置和無重力裝置，就要站上小巨蛋演出，蕭羽珊和廖秀妍並不緊張，她們表示對於體育表演會都相當期待，站上神聖的小巨蛋舞台表演，是十分難得的機會，雖然會有壓力但一定會將最好的表演呈現給觀眾。

「挖掘每個人物的心路歷程後，所展演出的故事，便能更貼近角色的內心。」劉士毅說道。多數體育選手，倘若無法克服心理障礙，走到一半就會放棄；或是遇到突破不了的問題，就無法達到自己的標準、要求，甚至團隊的目標。

因此今年體育表演會演出，舞空術希望呈現出運動員如何去突破瓶頸、障礙，開創一條屬於自己的未來之路，而非單純展演水上運動的華麗。劉士毅說道，舞空術之所以選擇做運動展演，是希望讓大眾理解每位運動員的心理障礙，認識每一項體育內容後，可以更支持運動員去完成自己的目標。

9月19日體育表演會配合中央疫情指揮中心建議，有別於往年分區不劃位之做法，今年活動入場將採取實名制及對號入座，入場民眾於演出當天除提供票券證明外，還須攜帶個人身分證件進行登記，並於小巨蛋內須全程配戴口罩，相關細節公布於KKTIX索票網頁。

當天無法親臨現場的民眾們也不要失望，體育表演會將於當天晚上19:00於年代MUCH台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、i運動YT及FB粉絲團、MOE SPORTS、中視數位新聞台等平台進行轉播，全國觀眾都能即時收看精采絕倫的現場演出實況。

(中時 )