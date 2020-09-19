大聯盟成功進行到季末最後階段，原本險些打不成但也救回了60場，官網評選出今年最令人失望的5支球隊：華盛頓國民、紐約大都會、波士頓紅襪、洛杉磯天使、亞利桑那響尾蛇。

國民隊：做為衛冕軍，陣中球星身價上漲轉隊的情況無可避免，猛將阮棟(Anthony Rendon)投效天使，世界大賽MVP史崔斯柏格(Stephen Strasburg)因傷報銷，戰績下滑可以預期。然而去年世界大賽冠軍，今年國聯東區爐主，無論如何令人難以接受。

大都會：擁有國聯賽揚獎2連霸的狄葛朗(Jacob deGrom)以及創下菜鳥全壘打紀錄的阿隆索(Pete Alonso)也沒用。他們的管理階層有問題，去年開除總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)，貝爾川(Carlos Beltran)接任一場未打就因作弊案下台，羅哈斯(Luis Rojas)臨危受命，成為同區馬林魚意外崛起的受害者。

紅襪：季初被看好有機會重返季後賽，沒想到王牌投手賽爾(Chris Sale)韌帶手術報銷，勝投王羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)心臟疾病退出。加上美東球隊特別強悍，紅襪不僅在分區墊底，還成為全大聯盟最會失分的球隊。

天使：聯盟第一戰將卓奧特(Mike Trout)加上猛將阮棟支援，新總教練麥登(Joe Maddon)本季依舊無功而返。大谷翔平「二刀流」沒有成功，反而連「一刀流」的全職打擊都只有0.189打擊率，長期擔任核心棒次更是拖累了球隊進攻。

響尾蛇：5年8500萬美元簽來的「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)令人失望，他自責分率是離譜的8.53。同區的道奇依舊強勢，教士一飛衝天，雖說響尾蛇未到收割期，但被打到墊底還是相當難堪。

(中時新聞網)