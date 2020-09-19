賈靜雯、修杰楷稍早現身。（圖／粘耿豪攝）

張鈞甯哀悼小鬼。（圖／粘耿豪攝）

楊銘威、方志友。（圖／粘耿豪攝）

朱芯儀、衛斯理到場。（圖／粘耿豪攝）

慟！小鬼女友峮峮全身黑 好友歐漢聲、坤達赴靈堂

黃鴻升（小鬼）16日被發現於北投住家猝逝，享年36歲，他的靈堂設於北市民權東路上的龍巖會館，靈堂在19日早上10點起，一連開放3天供親友、好友來弔唁。而小鬼生前與女友峮峮秘戀1年半，峮峮在上午8點48分現身靈堂，她戴黑色漁夫帽、墨鏡，身穿黑衣黑褲、手拿一件黑色外套，被經紀人攙扶走進靈堂，不過峮峮邊走邊拭淚，相當悲痛。

而小鬼經紀人Dino上午8點38分現身，小鬼的妹妹黃婷婷跟妹夫在8點41分以黑衣黑褲、口罩墨鏡，神情哀戚的步入靈堂。小鬼的好友們一早到靈堂致意，包括張鈞甯、KID、歐弟、坤達與柯佳嬿、修杰楷與賈靜雯、衛斯理與朱芯儀、楊銘威與方志友、ㄚ頭、黃少谷、Yumi、曹格等陸續進入靈堂致哀。

賈靜雯稍早在老公修杰楷陪伴下步入靈堂，不發一語，和小鬼如好兄弟的修杰楷得知小鬼死訊後，第一時間悲痛留言：「真的很氣你這樣沒讓我能有準備的時間。」接著又發長文：「你要我怎麼能不去想呢？我知道你一定會說：修杰楷，你是我們裡面最man的耶，你哭屁呀⋯因為我真的很想你⋯捨不得你。」

而賈靜雯也說，小鬼在她3個女兒心中的存在感不是一般的高，大女兒梧桐妹更是因為他開始畫畫，「討厭你這樣的告別，我們三個寶貝，還等著小鬼乾爹給的嬉鬧幸福，但，你卻去另一個星球玩耍，讓我們措手不及。」

柯佳嬿、坤達、歐漢聲跟老婆以及Kid於12點30分離開小鬼靈堂，一行人全程一語未發。

(中時新聞網)