針對美國計畫增加對台出售水雷、巡弋飛彈和無人機等7項軍購，前總統馬英九今天表示，我們應先了解中華民國在亞洲所扮演的腳色，不希望成為別人的旗子，反之應扮演橋樑，期盼能帶來和平，而非推向戰爭。

由中華文化永續發展基金會主辦的「兩岸漢字文化藝術節」，今天在國父紀念館文華軒登場，該會理事長劉兆玄現身，陪同前總統馬英九閱覽兩岸書法家的墨寶。

詢及兩岸交流緊張，是否擔憂文化交流因此阻斷，馬英九說，今天能夠舉辦這場活動，就表示還沒有到那麼嚴重地杜，「不希望有那一天的到來」。至於近日共機頻繁在台海附近實戰化演練，面對媒體兩度詢問，馬均未正面回應。

馬英九致詞時強調，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享血緣、歷史文化，這是跑不掉的，因此此類文化活動對兩岸交流非常重要。馬提到，現在大陸簡化字變成正體字只有6個，稍微少一點，希望將來能夠增加，這對文化交流有很大幫助。

馬英九說，推廣正體漢字，一方面讓人了解漢字之美，另一方面加強兩岸交流，唯有兩岸交流，才能為兩岸帶來正面、安全、繁榮、和平的未來。

(中時 )