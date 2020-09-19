藝人小鬼（黃鴻升）猝逝，死因研判是「主動脈剝離導致血管阻塞」。對此，網友發文淚憶，同一病症奪走2位親人性命，還導致阿姨中風，唯一幸運存活的是他的媽媽，回憶起當初發病的狀況，劇痛到最後導致休克，所幸開刀及時，才撿回一條命。

網友在臉書社團「爆怨公社」上分享，藝人小鬼猝死事件，死因研判是「主動脈剝離導致血管阻塞」，讓他特別有感觸。並表示，許多人對於這個心血管疾病可能不太了解，因為就連他也是如此，若非家族中曾發生數起此類疾病，他也不會留意。

該網友表示，主動脈剝離造成33歲表弟和62歲舅舅的死亡，也讓阿姨輕微中風，而自己的媽媽則較幸運，發生幾小時後確診就立刻安排開刀，手術成功率僅10%左右，歷經11個小時煎熬的過程，透過術後保養、復健之下，恢復狀況良好，術後至今約7年。

原PO分享媽媽當時對病症的描述，只感覺到胸口劇痛，然後轉至背部，像是被撕開般疼痛，就休克從樓梯摔下來，若沒仔細檢查，可能會被當成一般暈眩摔倒，就回家休養，最後導致延誤立即開刀的時效性。

原PO引述心臟外科醫師吳怡良的衛教文章，急性主動脈剝離最危險的情況就是休克，若不緊急治療，發病後1小時增加1%的死亡率，48小時就有近50%的死亡率，是極高度危險的急症，因此醫療團隊診斷和治療都必須與時間賽跑。

貼文曝光後，1.8萬網友按讚熱議，「謝謝分享，現在又多上了一課」、「主動脈剝離 簡直要搶時間才能接近存活率」、「我爸是主動脈剝離A型，也是24小時內歷經2個手術才救回來，不得不重視這個非常危險，奪人命速度之快的病症」。

(中時新聞網)