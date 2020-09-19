60組家族300多人徜徉在花木扶疏的林徑小道，沐浴在散發芬多精的松柏林區。（金管處提供）

金管處的吉祥物水獺出現中山林，籲請大家一起來關心瀕絕保育類動物。（金管處提供）

全家大小走向戶外，共度假日美好時光。（金管處提供）

假日就是要到戶外走一走!金門國家公園管理處「三代同堂漫步中山林」活動今（19）日登場，60組家族300多人徜徉在花木扶疏的林徑小道，沐浴在散發芬多精的松柏林區，留下一家人美好的回憶。

這是金管處主辦這項「走向小小森林，與大自然共處」主題活動的第3年，不少人是攜家帶眷連續2年參加，大家開心表示，假日來中山林走走，感覺真的很清爽!

今年該處增置兒童遊憩設施外，也在具有濃厚軍事氛圍的「賈村」安排闖關點，大人、小孩暫時放下手機，遠離3C產品等，與志工朋友一起跳健康操活絡筋骨，開心得不得了!

阿公、阿嬤還帶著小朋友與金管處吉祥物小水獺合照，關懷這種瀕絕保育類野生動物的棲地環境，在家庭相簿增添很不一樣的影像紀錄，離開時還可領取太陽鳥毛巾留作紀念。

金管處說，今天多采多姿的活動照片，歡迎民眾上Facebook搜尋「金門國家公園粉絲頁」活動相簿下載。

(中時 )