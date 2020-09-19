小鬼黃鴻升16日被發現於北投住家猝逝，享年36歲，靈堂於19日早上10點起，一連開放3天供親友、好友來弔唁，圈內好友ㄚ頭稍早也到靈堂悼念，受訪時感嘆小鬼才提醒她要注意身體健康，如今卻驚傳猝逝噩耗，另外提到小鬼生前對她的照顧，情緒更是一度潰堤。

ㄚ頭憶起上禮拜錄影時，小鬼還提醒她身為副業女王，要多注意身體狀況，否則丟了健康到時沒命花，當時只是聊天時的玩笑話，如今竟然一語成讖，而她表示小鬼跟她講的話都有聽進去，未來會多加注意自身健康，此外也感謝小鬼生前在她人生最低潮時期，不僅拉她一把還給予鼓勵和安慰，讓她永遠銘記在心，另外也有幫海外粉絲把話帶到，除了希望小鬼能一路好走，也期盼大家都記住他好的一面。

鬼鬼離開靈堂神情哀傷。（圖／粘耿豪攝）

鬼鬼受訪時難過落淚，表示小鬼的爸爸希望大家都記得小鬼的好，她把小鬼當成親哥哥，感情深厚，並提到小鬼過去在她低潮時，給她很大的鼓勵，透露小鬼之前有去看她的舞台劇，「我以前戲演的不好，台詞也不好，但鬼哥都鼓勵我」，她演出結束後，小鬼當時大讚：「妹，我以妳為榮。」鬼鬼忍不住爆哭。

她還透露進去靈堂看小鬼最後一面時，原本想講一個冷笑話給小鬼，「因為鬼哥一定不希望看到大家難過的一面，但我不敢說，我覺得他會罵我」，鬼鬼在靈堂有給小鬼妹妹一個擁抱，也有安慰峮峮。

(中時新聞網)