青花菜和花椰菜一樣嗎？其實很多人都搞混了。一個是開白花，一個是開綠花，花的形狀很相像，但它們卻不是同樣的蔬菜。營養師劉怡里說，兩者同屬十字花科甘藍類蔬菜，營養價值高，但成份卻差很多，它們雖屬「抗癌神菜」，卻有3種人必須節制食用。

《三立新聞網》報導，臺安醫院營養師組長劉怡里表示，無論是花椰菜或青花菜都屬高纖蔬菜，有助腸道蠕動，且高鉀有效幫助消水腫及穩定血壓，兩者維生素C高，有效促進膠原蛋白合成，對皮膚保養也有幫助。如果孕婦想補充葉酸，可選擇吃花椰菜。

根據食品營養成分資料庫資料，花椰菜每100g熱量約23大卡，含1.8g蛋白質、2g膳食纖維、鉀266毫克、維生素A總量為9 I.U.、維生素C 62.2毫克、葉酸61.5微克、β-胡蘿蔔素5微克。青花菜每100g熱量約28大卡，含3.7g蛋白質、3.1g膳食纖維、鉀339毫克、維生素A總量為599 I.U.、維生素C 75.3毫克、葉酸55.8微克、β-胡蘿蔔素359微克。

劉怡里說，除葉酸以外，青花菜其他成分全都勝過花椰菜，但花椰菜的營養價值在蔬菜界仍是數一數二的高！她指出，青花菜與花椰菜膳食纖維豐富，並非人人可多吃，腸道蠕動有問題的人，例如腸阻塞或是腸胃功能比較不好的人、開完腸胃消化道手術的病人，都要少吃。另外，飲食限鉀的腎臟病人也要節制，如果真想吃，應諮詢營養師食用的量。

至於花椰菜或青花菜的烹調方式，劉怡里建議用蒸的或水煮，若真的想吃炒的，建議炒青花菜，因維生素C及B群流失後，至少還有維生素A可以攝取。

農業知識入口網站有達人分享，挑選青花菜和花椰菜的技巧，青花菜應挑色澤鮮綠，泛黃的青花菜較不新鮮；而白色花椰菜，儘可能挑選花梗淡青色，瘦細鮮翠的。

(中時新聞網)