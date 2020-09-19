台中東海別墅商圈今(19日)凌晨4點多發生一起大多為出遭房間的民宅氣爆意外，造成4死1重傷的慘劇。事發現場的一對張姓姐弟幸運逃生，她們的母親接獲通知後，搭車趕到現場，一看到火災現場宛如廢墟，又不知兒女生死，一度哭攤在地上，經現場協助的警義消及志工找到幸運逃生的張姓姐弟告知沒事後，母子相見，張母立刻哭癱在女兒身上。

龍井區新興路發生氣爆現場，連對面住戶都慘遭波及。（馮惠宜攝）

這對張姓姊弟回想爆炸瞬間說，聽到巨響後整個床舖都塌掉，往窗戶看一下全傻，因為街道上火一直在燒，而且爆炸聲音很大、馬路上很多碎玻璃。災後現場宛如廢墟，房屋牆壁都禁不起強烈爆炸崩塌，爆炸威力之大就像被炸彈轟過一樣。

這起意外氣爆發生在龍井區新興路東海商圈，凌晨4時許一棟出租套房大樓，突然傳出猛烈爆炸聲，爆炸威力連對街透天厝民宅的玻璃都遭震破。氣爆造成的大夥，瞬間延燒隔鄰6間民宅，現場火勢相當猛烈。

現場驚爆的巨響，幾乎將商圈附近住戶都震醒，許多住戶一開窗查看，已經看見火勢從氣爆現場竄出，大批民眾紛紛往外逃生。台中市消防局共出動8個分隊、消防車26輛、救護車3輛，消防人員71名前往灌救。

火勢控制後，警消在氣爆現場總共發現4名被燒得焦黑的遺體、，同時將1名38歲的受傷男子送醫。根據事後清查，現場有4戶起火，其中3戶全遭焚毀，1戶半毀，案正由警消及搜救人員協助處理中。

(中時新聞網)