共機擾台。(取自中天新聞)

共機今在繞台 國軍強勢恫嚇

共機近期頻繁在台灣西南空域活動，除昨(18日)清晨派遣多架戰機從四方向靠近台灣領空並跨越海峽中線，今(19日)再度出現西部空域，目前空軍已全程掌握。

國防部公布運8反潛機照片，並指出此次共機擾台的機型分別是殲16機12架、殲10機2架、殲11機2架、轟6機2架、運8 反潛機1架，總計19架，國軍則是派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

據《中天新聞》報導，共機今上午7時許起持續侵擾我國空域，空軍緊急升空5批次、全程掌握；據了解，此次共機機型分別有殲11、殲16、運八等等，至於台灣海面上的軍艦也在戒備中。

而今天正是美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）率代表團、美國AIT處長酈英傑等人，參加故前總統李登輝追思告別禮拜；一行人約在9時前即抵達真理大學教堂，由於實行防疫，代表團被安排在面向舞台最右邊位置，與日本前首相森喜朗率領的代表團，中間隔著透明防疫隔板。

然而，解放軍機今再次出現台灣，也讓人聯想到，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月訪台時，解放軍機一度短暫越過台海中線，遭我軍驅離。

至於，中共戰機18日侵擾我西南空域且飛越海峽中線，國防部官網也公布共計轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架擾台，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離，防空飛彈追監。對此國防部也強硬宣示，發言人在臉書發布「守護和平、衛國前鋒」影片，表示國軍捍衛國土主權，做衛民前鋒，全天候為國人守護家園。

(中時新聞網)