高雄市議員黃捷17日在臉書貼文指出，高雄連續兩天發生道路側溝及水溝蓋因故受損，造成路人踩空割傷意外，「太離譜了！真的是太離譜了！」黃表示她要求養工處儘速徹查與修繕。而針對此事，高雄市長陳其邁已下令，儘快修復並全面清查問題。黃昨日在直播中，大讚陳回應迅速、紀律嚴明且行政效率卓越，讓人覺得：「哇！有正常的市長真好！」

黃捷昨日在臉書直播中，期許自己未來能處理更多市政題目，因為韓國瑜擔任市長時，因為市長本人很愛講「幹話」，所以自己也不得不碰一些高度政治性的話題，必須花很多力氣去應付「這個人」比較「偏」的部分，每天都在討論「話題」，導致大家沒有力氣與心力去好好討論市政，更何況那些話題本身還是「笑話」。

黃捷表示，反觀陳其邁上任市長僅一個月左右，已讓她明顯感覺到不同。黃指出，陳相對之下很願意正面回應政策，所以大家都叫他「政策控」；甚至自己前幾天才關心管線與「怪獸水溝蓋」問題，陳都馬上回應並下令局處「繃緊神經」，且要求在一週內徹查，這些都是很正面的回應，「哇！有正常的市長真好！」

言論一出，不少韓粉傻眼留言：「雙標真嚴重」、「被摸頭了」、「果然是小綠」；其他網友則回應：「現在這種感覺真好」、「現在高雄整個正常了」、「市長正常真好」、「其邁真有效率」、「邁邁敢面對問題，反觀某被罷免的人」、「不分誰當市長，高雄市的工業管線都需要被嚴格監督」。

(中時新聞網)