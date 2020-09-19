台中東海商圈19日發生一起嚴重氣爆案，釀成4死1傷慘劇。事發當時，一名英勇的房東阿嬤，叫醒了熟睡中的房客，讓一些房客得以安全逃生，可是阿嬤的丈夫卻命喪火海，她事後悲痛說：「我沒辦法揹他啊！」，讓人聽了鼻酸。對此，到場關心的台中市長盧秀燕，緊緊抱住 阿嬤，並告訴她會好好調查這起事故原因。
這起氣爆發生在19日凌晨4時許，地點位於龍井區新興路的一棟出租大樓，氣爆發生瞬間火球直接衝到對向，造成6戶民宅起火燃燒與1死4傷悲劇，其中1名死者就是行動不便的73歲房東。
消防局表示，這名房東阿嬤與丈夫住在2樓，因為房東阿嬤的的丈夫因行動不便，逃生不及，不幸喪命火海。住2樓的林姓房客說，他很感謝房東太太在火警發生時，不斷踹門讓他從睡夢中及時逃生。很感謝房東阿嬤，如果沒有她的通知，現在可能就是一具焦屍了。
但讓人感到悲傷的是，房東阿嬤雖然救了房客，卻救不了自己的丈夫，得知老伴走了後，阿嬤悲傷哭著說：「我沒辦法揹他（老公）啊！」。
(中時新聞網)
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