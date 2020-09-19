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(📺: TNT) pic.twitter.com/O8X42T7iQk — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 19, 2020

看來整整6天休息，沒讓湖人強大身手生銹！「一眉哥」安東尼戴維斯攻下全場最高37分，「小皇帝」詹姆斯也有15分、12助攻，湖人19日以126比114轟翻金塊，輕鬆搶到西區冠軍賽首勝，這也是湖人今年季後賽首次贏下系列戰G1。

重把麥基放回先發陣容的湖人，開賽幾乎都看安東尼戴維斯表演，讓他單節進帳14分，湖人也保持領先優勢，沒想到賈瑪莫瑞卻在首節結束槍響投進壓哨三分球，反讓金塊38比36超前，不過次節湖人隨即展開凶猛反撲，尤其是詹姆斯。

靠著詹姆斯、庫茲馬、霍華等人火力，湖人打出16比1猛攻，一度擴大領先差距到15分之多，打完上半場，湖人仍以70比59領先；下半場才打30秒，約基奇就吞第4犯，也讓金塊突然陷入進攻空窗期，湖人趁機繼續擴大領先差距。

打完前3節，湖人取得103比79大幅領先，光是安東尼戴維斯就摘33分、10籃板，簡直是把金塊防守當作空氣，不過畢竟金塊反撲能力很強，湖人末節仍不敢太早放鬆，直到最後4分42秒才把戴維斯換下休息，真是有夠小心翼翼。

除了安東尼戴維斯與詹姆斯，波普也替湖人貢獻18分，西區準決賽幾乎沒打的霍華13分、3籃板、2抄截與2火鍋；金塊以約基奇、賈瑪莫瑞各拿21分最高，麥克波特14分，沒想到金塊G1就被湖人修理這麼慘，接下來勢必趕緊調整！

(中時 )