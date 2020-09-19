◎塗城變打卡聖地 快來和水鹿合影

想拍個網美照，打卡不用跑太遠，台中市大里區塗城里內，打卡景點隨手可得，有全長1.6公里的自行車道、彩虹階梯、水鹿階梯錯位彩繪，及塗城公園的愛心造型長廊、戰車等，讓百年塗城搖身變成打卡朝聖地。

◎嘉市光影奇幻秀 搶10月國旅商機

看準天氣轉涼，民眾夜遊意願高，嘉義市政府在北香湖公園打造7大座裝置藝術，以光織影舞呈現光與藝術的五感體驗，規畫在中秋連假第1天登場，為期1個月，讓遊客整個10月都能看到如夢似幻的光影奇幻秀，搭配市府10月再加碼1500萬元的安心旅遊專案，再搶一波國旅商機。

◎竹縣好玩卡 第二波主打深度遊

新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊市場需求攀升，新竹縣府推出「中台灣好玩卡─新竹縣限定版」，2個月來平均每天銷售47組套票，交旅處結合縣內各休閒農場，升級推出第2波電子深度旅遊產品，讓遊客深入探索竹縣多元的風貌。

◎合歡山觀星平台 19日揭幕

合歡山暗空公園觀星平台將於19日揭幕，同時在鳶峰停車場舉行星空音樂會，因空間有限，即日起受理預約報名，當天從翠峰到鳶峰有接駁車，並將實施總量管制措施；配合活動，鳶峰停車場下午4時起將進行交通管制，禁止路邊停車。

◎網美洗手台 東管處打卡熱點

遠眺蔚藍大海，近看藝術拼貼，東海岸國家風景區管理處邀請藝術家在都歷處本部利用磁磚馬賽克拼貼色彩繽紛的洗手台，在後疫情時期意外成為遊客排隊洗手打卡熱點，獲「全台最美洗手台」美稱。網友說，防疫洗手也要美美的。

◎參山自行車騎旅 揪你探索獅頭山

秋高氣爽最適合騎單車，交通部觀光局參山國家風景區管理處為振興觀光，舉辦「2020參山自行車騎旅」系列活動，推出「探索獅頭山」、「勇闖大梨山」及「輪轉八卦山」3大主題，邀單車達人領騎，發掘八卦山、獅頭山與梨山美景，9月14日中午開放報名。

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(中時新聞網)