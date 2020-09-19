台中市東海商圈新興路59巷19日清晨4時17分發生民宅氣爆，造成4死1傷慘劇，延燒緊鄰3戶透天厝外，疑因火苗爆飛到對街1戶民宅竟也遭殃；起火原因是瓦斯氣爆或其他原因？消防局強調，因多位居民反映起火時有聽到巨大爆炸聲響，最新發現在11號二、三樓有3桶的桶裝瓦斯，是否與氣爆有關？尚待檢警進一步釐清。

消防局指出，什麼原因發生氣爆？最新發現在11號住宅二樓有1桶10公斤桶裝瓦斯，3樓分別有1桶10公斤及1桶20公斤瓦斯桶，是否與疑似氣爆有關？尚待檢察官到場進一步釐清。陳姓屋主被發現時，陳屍在3樓後側樓梯，太太在3樓前側陽台，兒子在3樓房間內。

消防局指出，起火點在龍井區新興路59巷11號，陳姓夫妻與8歲年幼兒子不幸葬身火窟，分別陳屍於陽台旁等處，起火當時爆炸聲此起彼落，不明物體宛如火箭射入對面12號民宅；該民宅1樓鐵門未關且堆積雜物引燃火勢，顯示爆炸威力很強，屋主是對老夫妻，73歲吳姓丈夫因行動不便，不幸陳屍2樓。

第四大隊長蔡孟栩說，目前尚未釐清起火原因？附近多名住戶表示，當時有聽到巨大爆炸聲音，是否為天然氣洩漏或瓦斯氣爆，尚須進一步釐清？11號居住陳姓夫妻與8歲兒子，陳姓夫妻與就讀國小一年級的8歲兒子，命喪火窟。

消防局表示，龍井區新興路59巷雖僅5、6米寬巷道，但9、11、13號有退縮5、6米，竟然火苗會射到對面約12米寬的民宅，可見爆炸時的驚人威力。

(中時 )