威廉和阿緯在小鬼靈堂待近20分鐘，威廉受訪淚崩，坦言有罵了小鬼到底在幹嘛，小鬼是一個很囉唆的人，「但這些道理都化作是無盡的思念，這幾天會回想一起的點點滴滴，希望說他能一路好走」，威廉表示當初加入《娛樂百分百》滿不順利的，他會不厭其煩地說沒關係多試幾次，「真的很好的人。」

阿緯則表示與小鬼常在《玩很大》合作，小鬼是個很真、很簡單的人，兩人上個月還一起錄影，豈料就收到噩耗，「真的覺得是在開玩笑，每次錄完影都會和朋友聊天，像大哥哥一樣談心，化解煩惱，是遇過最真誠，最會照顧晚輩的藝人之一」並哀傷：「會一直留在我們心裡一直下去。」

歌手鼓鼓19日到小鬼位於民權東路的靈堂，上午11點20分左右，他紅著眼眶從靈堂出來，含著淚水說：「才剛錄完《綜藝玩很大》，從以前就喜歡他，之前就很喜歡他了，接觸他的人就會知道，他為人很重細節，知道是來宣傳的會多幫忙，身邊有這種努力的人，低調又很溫暖。」

鼓鼓說自己緬懷小鬼的方式，是以後會更加注意身邊有無像他這樣默默努力的人，如果有機會就會多多幫忙。

(中時新聞網)