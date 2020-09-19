曾參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢稱為了公開「病毒為陸實驗室」所為，在逃亡至美後於13日在網路上公開其研究論文，引起各界關注。不過，她的推特帳戶在公布論文2天後就遭關閉，接受福斯新聞台專訪的錄影片段在臉書上也遭標註「不實訊息」，讓《紐約時報》直言，閻麗夢的論文缺乏科學界背書，仍無法證實病毒是出於實驗室。

閻麗夢在節目中指出新冠病毒是出於實驗室，且堅稱有「強力證據」，其中指控病毒是在大陸軍事計畫下，在大陸一間實驗實所製造出來。

Chinese virologist whistleblower Dr. Li-Meng Yan tells Tucker Carlson that COVID-19 was created and deliberately unleashed by the Chinese government:



TUCKER: “You're saying the Chinese government manufactured this virus?”



YAN: "Yes exactly.” pic.twitter.com/vGFr73p8z6 — Daily Caller (@DailyCaller) September 16, 2020

報導指出，福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問閻麗夢，她在節目中指出新冠病毒是出於實驗室，且堅稱有「強力證據」，其中指控病毒是在大陸軍事計畫下，在大陸一間實驗實所製造出來，刻意擴散在大陸之外並作為生物戰的一部分，此節目片段後上傳網路後，立即在社群媒體上造成轟動，在影音網站Youtube上不久就有2百萬點閱，在臉書上也有近百萬點閱，吸引許多美國保守派人士轉貼。

不過，報導指出閻麗夢的說法並未經過科學證據檢視，且先前曾研究新冠病毒的科學家多數同意病毒是如蝙蝠等從動物傳播至人類等自然演變方式。雖然科學家無法排除出自如蝙蝠等實驗室內的研究動物身上所流出，但是藉由基因改造並刻意外流的可能性「幾乎是不可能」。

報導也引述許多頂尖病毒學家與公衛專家，其中多為駁斥閻麗夢所謂病毒是人為的「可疑」特徵。美國微生物學家貝雷佐（Alex Berezow）在美國科學與健康理事會（ACSH）網站上撰文指出，「最直接的解釋就是，她所謂的「可疑」基因特徵其實就是與其他新冠病毒的自然重組」。

報導指出，臉書與Instagram等社群媒體開始將卡爾森專訪閻麗夢的訪談貼文標記為「不實訊息」，並稱是在經過多方獨立查證後證明他們的說法是錯誤的。此外，閻麗夢所上傳論文的網站「Zenodo」是不需要經過科學界同儕審查，反讓外界加深質疑她的政治動機。而在研究首頁中就指出該報告是受到「法治社會」（Rule of Law Society）以及「法治基金會」（Rule of Law Foundation）支持，兩個組織皆由川普前軍師、極右翼主義者班農（Steve Bannon）與流亡的陸富豪郭文貴所成立。

另外，雖然川普與國務卿蓬佩奧也一度聲稱「病毒源自陸實驗室」，不過美情報社群對此並無共識，而美國國家情報總監辦公室（ODNI）4月30日也首次發表聲明指出，「根據廣泛科學界的共識，新冠病毒並非人造或是基因改造」。

(中時新聞網)