小鬼黃鴻升日前猝死，享年36歲，遺體在昨天進行解剖，經紀人透露死因為主動脈剝離造成血管阻塞，而近來媒體大肆報導死訊，也讓資深藝人曹西平感到不捨，發文感嘆：「人都安息了，還不可以得到安寧」。

曹西平表示藝人難為，不僅人已經逝世還不到安寧，就連感情、家庭、事業、經濟、身體狀況，都被拿出來大肆報導，像是前女友、現任女友也都被搬出來講，讓他痛斥：「平常都沒有覺得你們這麼關注他，現在怎麼可以這麼地吹捧」，此外也指出一堆人明明平常沒交集，卻在這時蹭熱度裝熟，不禁反問：「他不如意的時候你們可曾伸出援手過」，接著表示小鬼已經安息，死因是什麼都不重要，畢竟說再多也不會回來，更強調：「希望大家都可以閉嘴了，一切八卦就此停住吧」。

此外曹西平認為小鬼家人已經夠傷心了，呼籲外界不需要在傷口上灑鹽，如今能做的就是好好送他最後一程，讓他能夠好好安息，並且牢牢記住他的好以及生前作品，這樣就已經足夠了。

小鬼而生前所屬滾石唱片昨晚公布靈堂弔唁時間，將從本週六開始連續3天，上午10點到下午6點在龍巖民權會館開放親友弔唁，懇辭奠儀與花籃。

(中時新聞網)