紅襪退役球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)19日自曝罹患新冠肺炎，他在周末的球賽轉播提起這件事。44歲的歐提茲染病無症狀並且在不久前痊癒，但他的一位兄弟染病之後非常慘，短短一周就損失25磅體重(11.3公斤)。

歐提茲說：「是的，我有得過，我昨天才檢測陰性，感謝上帝。我的兄弟病情嚴重，躺在醫院將近1周暴瘦25磅，這不是開玩笑的。直到你們受害之前，你們都不明白這有多瘋狂。我在養病期間學到很多新冠病毒的知識，我有親身經驗。」美國至今累積19.8萬人死亡，670萬人染病。

去年6月，歐提茲在家鄉多明尼加的聖多明哥遭到槍擊，子彈穿過他的胃部將他重傷。幸虧身旁一位男子立刻把歐提茲送上自己的車，一手扶著歐提茲一手開車，急速衝到醫院將他救回。手術和住院後歐提茲損失了40磅體重以及一部分肝臟，這次罹患新冠肺炎不免讓人憶起他上次的倒楣事。

大聯盟本季先前因為新冠疫情差點無法復賽，球季中途又因球員染病而延誤賽程，總算還是順利打到最後一周。原本進度落後最多的紅雀也幾乎趕上，他們近7天打了10場比賽。

(中時新聞網)