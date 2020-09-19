儘管封殺TikTok，美股周五（18日）一早仍在平盤上下百點震盪，但盤中因民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）強硬表態，新一輪經濟刺激方案至少達2.2 兆美元，意味著離第四輪紓困方案仍有一大段距離。消息傳出後，美股應聲急殺，一度狂瀉逾400點，最低來到27487點，之後跌幅稍收歛，道瓊終場大跌244點（或 0.88%），收在27657點。

美國總統川普敦促儘快達成協議，然而兩黨對於新一輪紓困刺激方案的談判仍陷入僵局。目前白宮願意提出1.5 兆美元新紓困案，要求參議院共和黨拉高規模，但共和黨認為，推出更大規模刺激計畫將讓管理糟糕的民主黨州得了便宜。

周五民主黨籍眾議院議長裴洛西受訪時強調，在新冠疫情延燒之際，需求只會更大，民主黨堅持下一輪紓困方案至少達2.2兆美元，不會接受小於此規模的提議。她期望18日能商討出初步計畫，並在下周繼續討論。

摩根士丹利經濟學家日前表示，若民主、共和兩黨未對新一輪美國財政刺激方案達成一致共識，美國經濟要回復到疫情爆發前水準，可能要再延後6個月時間。

美股再度迎來黑色星期五，除了議長對新一輪紓困的強硬態度，讓投資人感到不安外，美國明（20日）起禁用TikTok和WeChat，也令外界擔憂美中緊張關係更陷入谷底。

道瓊指數終場下跌244.56點（或0.88%），收在27657.42點；標準普爾500指數下跌37.54點（或1.12%），收在3319.47點；那斯達克指數下跌116.995點（或1.07%），收在11793.281點；費城半導體指數下跌33.17 點（或 1.51%），收在2,160.97點。

重量級科技股也連袂下挫，蘋果暴殺3.17%；Alphabet（谷歌母公司）下跌2.42%；亞馬遜、微軟則分別挫跌1.79%和1.24%。

費半成分股也遭狙擊，高通狂瀉3.65%；輝達（NVIDIA）和安謀（AMD ）則重挫2%左右；英特爾下跌 0.85%；而台積電ADR也下挫2.05%。

(中時新聞網)