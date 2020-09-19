樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（19）日繼續在台中洲際棒球場挑戰中信兄弟，3連戰第2場比賽同樣是土洋大戰，由樂天翁瑋均出戰象隊羅傑斯，翁瑋均要第3度挑戰本季個人第10勝。

翁瑋均戰績9勝5敗、自責分率6.52，本季對中信兄弟3場先發拿下2勝1敗、對戰自責分率4.67還不錯，且對戰被打擊率2成62也有一定壓制力，不過下半季尚未與象隊交手。

事實上翁瑋均下半季表現並不穩定，6場先發僅3場投球超過5局；例如上周先發對戰富邦悍將，4.2局投球被敲9安打，失掉8分自責分吞下敗投。

象隊打線中許基宏對戰翁瑋均最有心得，5打數敲出4安打，對戰打擊率高達8成，岳東華、周思齊則有開轟紀錄。值得注意的是，翁瑋均本季客場3勝4敗，自責分率高達11.57，今天在中信兄弟主場想拿下個人第10勝必須先突破這層障礙。

至於羅傑斯下半季表現令人耳目一新，但在9月5日對戰富邦演出完封勝後，13日對統一獅主投5局卻被敲出10安，被安打數為個人單場最多，雖有9次三振，也失掉6分自責分，苦吞下半季首場敗投。

羅傑斯本季對樂天4場先發2勝2敗、對戰自責分率4.58，對戰被打擊率3成09。其中對桃猿左打部隊被打擊率3成33，曾被朱育賢轟出全壘打，郭嚴文、陽耀勳皆有6成以上打擊率，加上余德龍2打數都敲安打，羅傑斯對這些打者都要小心投球。

(中時 )