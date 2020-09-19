大學生在台北生活，一星期要準備多少錢才夠花？網友在PTT發文求解，說他生活費依賴父母發零用錢，每周1500元。其他網友認為「真的很緊」，有時候吃一頓大餐就沒了，建議原PO若真的缺錢，去打工會比當「伸手牌」更實際。

這名大一生說1500元包括三餐、通勤、手機費，還有大學相關費用也都得靠自己。他稱有打工，不過時數不多，因爸媽會盯學業，所以時間都拿來念書，「基本上每個月都處於收支打平的狀態，要是有另外的娛樂或系上辦活動，那個月就會相當吃緊。」

多數網友認為。每星期1500確實緊繃，沒另外打工肯定吃土，吃學校自助餐或許勉強打平，偶爾外食就透支了，「1500根本要你下課就回家」。

曾在南部念書的網友也喊太少，「一個月三餐9000元都有點不夠了」、「我在南部一個月要1萬」，且通勤就佔了不少金額，網友安慰原PO至少住家裡，省了住宿。

苦過來的網友回憶學生時期，伙食費很少，只買得起餐廳最便宜的30元炒飯，但下午絕對餓肚子。後來都改挑重鹹的泡麵，「喝很多水就撐了，抵一餐」。

(中時新聞網)