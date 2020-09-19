韓國瑜現身

前高雄市長韓國瑜離開高雄後，回雲林沉潛休息，但一舉一動持續備受各界關注，外界也相當好奇他何時會復出政壇，他18日晚間則是北上宴請上百位國政顧問團及市府團隊，畫面一曝光，立刻掀起粉絲暴動。然而，他今(19日)則是戴著墨鏡現身新竹，照片曝光後，也掀起不少網友討論。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今在臉書分享照片，並寫下「大進場再現？？？猜猜韓市長今天去哪裡？」而照片一曝光後，不少網友則是紛紛留言寫下，「好想韓總，加油」、「也想去看韓總」、「今天？」、「鑽石的光芒去哪都閃耀」。

離開高雄的韓國瑜，鮮少公開行程，但動向仍受矚目，最近一次公開行程是8月15日高雄市長補選投票的選前之夜，為候選人李眉蓁站台助選。這次現身，更有不少網友好奇韓國瑜現身地點在哪裡，有網友則是留言解答，「在新竹縣參加官校聚會，鈞鈞在直播」。

然而其實韓國瑜昨晚北上宴請上百位國政顧問團及市府團隊時，除了感謝大家選舉期間辛勞，也為敗選致歉，他也告訴大家，很多人勸他雲淡風輕，但他內心依然澎湃洶湧。不過席間有人勸韓國瑜明年參選國民黨主席，韓笑說「不」、「別鬧了」，未當場點頭。

(中時新聞網)