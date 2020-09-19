中華電信女籃全隊在司令台上合影留念。(黃及人攝)

邁入第10年的中華電信女籃愛與關懷巡迴公益活動，19日首次來到台東高商進行，除了緊張刺激的3對3鬥牛賽，電信女籃也全員到齊跟大家熱情互動，甚至舉辦基層籃球訓練站，中華電信基金會副執行長高世威說：「這是十年磨一劍！」

眼見現場氣氛充滿熱情，高世威表示，真的很期待以後再來台東舉行，「其實我們舉辦10年以來，一直想要來到台東，卻因種種因素考量，直到今年才成行，感覺我們把舉辦這項活動10年以來的成果，從台北帶來這裡，意義自然不同。」

高世威表示，電信女籃陣中不少球員來自花東地區，為了回饋當年教導之恩，當然要給她們機會回到故鄉，「我們一直告訴球員，不只是在意籃球場上的勝負，更要注重場外能夠帶來怎樣回饋與幫助，所以球員故鄉總在我們考量之內。」

高世威更透露今年首次把愛與關懷活動帶來台東的3大原因，其一是台東地區防疫相當成功，其二是這裡擁有好山好水好空氣，其三是每個在地人都很熱情，更把這次愛與關懷活動看成地方相當重要活動，完全可以感受到台東人的熱情。

「其實愛與關懷活動可以辦到第10年，真的很不容易，尤其今年還碰上新冠疫情，」高世威表示，「可是這次來到台東，除了感受到熱情，更提供我們所需要的一切資源，真的感覺很舒服，就跟回家一樣，我們當然還會考慮以後再來！」

(中時 )