貨櫃船運市場本月15日的漲價計畫，因為大陸水運局等出面勸說，多家船公司陸續決定凍漲，尤其是馬士基在16日凌晨發出凍漲通知，估計對市場影響最大，但因有些船公司來不及喊停，下周才會行動，屆時市場整體運價估計還會回落。根據上海航運交易所18日傍晚公布最新運價，美西線運價僅小漲1.4％，漲了54美元，已看出其水運局的勸說成效不差。

貨櫃船運市場瘋漲的美國線運價，原本在9月15日規劃美西線每大箱（40呎櫃）要調高到4,200美元，美東線5,000美元，大陸交通部水運局、國家發展和改革委員會、市場監督總局反壟斷局等11日大動作邀集美線所有船公司談話，要求業界平抑運價。

中遠海運與子公司香港東方海外當日率先回應，宣布不漲價了，馬士基14日傍晚做出漲幅減半以上決定，15日長榮海運通知攬貨公司不漲，16日凌晨馬士基跟著通知客戶也不漲了。

在馬士基14日決定漲幅減半以上，訂出美西線每大箱3,900美元、美東線4,700美元的收費標準時，各國船公司多數都欣然決定跟進馬士基的運價，但馬士基16日凌晨改決定凍漲後，因為部分船公司的航班已經收貨與收運費，運約也已簽屬，來不及更改，因此決定本周先照漲，下周再決定如何行動。

攬貨業者透露，陽明海運本周在台灣是美西線每大箱收3,850美元，美東收4,700美元，昨日通知本月22日起各降100美元。另該公司業務部門也詢問法務部門，參考同業的運價會不會有違反反托拉斯或是反壟斷的問題，其法務部份認為，只要不是漲價就沒有問題，因為相關法規都是為了保護消費者，管漲不管跌。

外籍船公司則指出，現在市場運價透明度非常高，託運人都會拿別家的運價來做為談判條件，像這次多家大船公司決定凍漲，除非是野雞船，其他船公司都會考慮與客戶長期關係，即使不凍漲也會少漲些。 不過在爆艙的時候，船公司對於要求優先裝運貨載的合約客戶，會收取所謂的買艙費，今年有高到每大箱5百美元的行情，否則就會被甩艙，移下班船裝運。這次中國十一長假前會不會有收買艙費現象，就看貨到底有多爆了。

(工商 )