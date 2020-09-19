繼7月份推出航空體驗營獲得市場熱烈迴響後，台灣虎航再升級推出模擬機體驗營，民眾可以在台虎現役機師的訓練場所：澳亞飛航訓練中心，並在現役機師的陪同帶飛下，親自操作A320動態模擬機，體驗操控駕駛飛行器起飛與降落等過程，一圓飛行夢！

台虎模擬機體驗營特別安排台虎現役機師進行專業飛行前講解並親自帶飛，讓民眾對飛行器先有初步的認識後，再藉由實際在動態模擬機上進行操作，進而對台虎機師平日的飛行工作內容有更完整的了解。值得一提的是，民眾不但可從東京成田、東京羽田、大阪關西、首爾仁川、釜山及澳門等機場中自行決定想飛行的目的地外，還有機會體驗從桃園機場起飛到目的地的過程中，並隨機遇到星空、下雨或下雪等不同的氣候情境，擁有擬真度近乎百分百的飛行感受。

體驗活動中，也將安排座談時間，可滿足民眾對於機師這份工作的好奇心，甚或是對未來有志成為機師的民眾提供最中肯的建議。課程結束後，還會頒發結業證書及贈送台虎1:150模型飛機一架，作為參加本體驗課程的紀念品。

台虎模擬機體驗營最低8人成團，並分成兩組各4人進行，每組安排的模擬機體驗時間為1小時，整個體驗營行程約為4小時。目前提供10月10日、10月18日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月21日、11月28日，共計8個場次，每人費用為新台幣7,990元，預計明(19)日的凌晨00:00整點開賣，更多相關訊息請見報名網頁(bit.ly/2RJLi1f)。

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