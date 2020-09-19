社會局長彭懷真（後右一）今天陪同市長盧秀燕到場關心及協助處理善後。（黃國峰攝）

「我的孫子啊！」8歲男童阿公趕到現場痛哭悲痛不已。台中市東海別墅商圈新興路民宅，今天清晨4點許發生氣爆火警造成4死1傷，其中陳家一家3口不幸葬身火窟，父母及8歲陳姓男童罹難；陳童就讀學校今天上午舉行全校性班親會，陳童和父母親卻已無法參加，從桃園趕到現場的家屬更是哀慟欲絕。

社會局指出，經查不幸喪生火窟的陳妻蔣女在106年、107年，各有1次家暴通報紀錄；社工至案家訪視，評估衝突原因是子女教養議題，社工提醒陳男情緒管控、溝通方式及相關福利諮詢。

社會局表示，經整體評估，當時兩造關係修復中，暴力風險減緩，提供相關諮詢後未開案；陳家無兒保通報紀錄，非脆弱高風險家庭，無福利身分。

陳童就讀的學校指出，他在校就讀二年級表現活潑乖巧，成績學習表現、人際互動都十分優秀，且熱心參與活動是老師的小幫手；今早老師一聽到陳童的噩耗，驚訝得說不出話來，萬分錯愕心情哀傷。

今天原本以為上午班親會大家會很開心參加，現在卻無法再見，因上午主持班親會，班級還有20幾名家長、學生；校長、學務主任、家長會長第一時間趕到現場，教育局學生事務室主任劉黛麗到場協助處理。

校方表示，週一將會對陳童就讀班級進行悲傷輔導，輔導老師也會入班進行團體及個別輔導，同時也會寫一封信給該班家長說明事由，一起走過這段難過的時光。男童阿公從桃園趕到現場，看到現場的慘狀失聲痛哭「我的孫子啊！」悲痛不已。

(中時 )