嘉義市民生國中學生分工合作，下廚做料理。（嘉義市民生國中提供）

嘉義市民生國中學生體驗掌廚持家的辛苦。（嘉義市民生國中提供）

民生國中班親會，親師生一起享用學生辦桌料理，促進彼此間的交流。（嘉義市民生國中提供）

嘉義市民生國中辦班親會，8年8班學生下廚辦桌，做出15道料理用buffet自助餐方式促進親子及親師的交流，家長吃著孩子做的菜餚，驚喜又感動，學生也說，用有限的預算要做出好菜色，體悟到持家不易，感謝爸爸媽媽！

8年8班導師蘇佳慧教家政，也是嘉義市家庭教育種子老師，有感於家庭是教育的基石，運用她的專長，帶領班級學生籌辦這場「辦桌班親會」，師生用2周時間規畫，學生分工合作，有菜單設計、接待組、活動組、場布組、環保組，利用家政課試做演練。

班親會當天，他們端出鮪魚三明治、火鍋、義大利麵、薯條、炸雞、蛋塔等15道菜餚澎湃上桌，家長驚喜不已又感動，原來孩子學著長大了。

鄭姓家長說，平常在家都是家長煮飯菜，有時候孩子不領情，剩菜剩飯一堆，這次班親會第一次吃到孩子用心親手做的料理，對老師的教導與安排，滿是感激。

學生鄭茵棋說，過程中學到很多事情，也拉近和爸爸媽媽的距離。學生劉高喬說，他完成了一項不可能的任務，藉此機會要向爸媽以及老師說「謝謝」。學生高子淇說，學到如何管理金錢，控制經費，把有限的預算，做最大的發揮。

蘇佳慧說，剛開始學生不太會做料理反應很大，她因勢誘導學生做自己喜歡吃又簡易的料理如炸雞，學生按她所教的步驟下廚，成功做好炸雞，很開心，家長吃得很滿意。

校長陳明君表示，108學年度新課綱實施，以素養導向為教學目標，班親會結合辦桌，學生能運用所學於生活中，提供親師溝通的平台，更用食物促進彼此的交流，又能落實素養學習，一舉多得。

(中時 )