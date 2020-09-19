中國商務部今發佈《商務部新聞發言人就美方禁止與WeChat和TikTok有關交易答記者問》。商務部發言人呼籲美方摒棄霸淩行徑，立即停止錯誤做法，警告如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

9月18日，美國商務部發佈消息稱，將在美國境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，對此，大陸商務部發言人表示，我們注意到美方有關舉動。美方以國家安全為由，禁止與移動應用程式WeChat和TikTok的有關交易，嚴重損害有關企業的正當合法權益，擾亂正常的市場秩序，中方對此堅決反對。

該發言人稱，美方在毫無證據的情況下，多次動用國家力量，以莫須有的理由對上述兩家企業進行「圍獵」和打壓，嚴重擾亂企業的正常經營活動，損害了國際投資者對美國投資環境的信心，破壞了正常的國際經貿秩序。

中方敦促美方摒棄霸淩行徑，立即停止錯誤做法，切實維護公平透明的國際規則和秩序。如果美方一意孤行，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

(中時 )