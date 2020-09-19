曾幫淡商搶下HBL冠軍，也入選過U18亞青、U19世青國手的王游乙文，旅日打球4年過後，重返WSBL就被中華電信用第2順位選秀權挑走，問她成為榜眼是否感到壓力？她笑著回答，「我很容易安逸！反而適合有點壓力比較好。」

王游乙文19日跟隨電信女籃，來到台東高商進行愛與關懷公益活動，對她來說，算是相當新鮮的經驗，「因為我從來沒參加過公益活動，就算在日本也沒有過，感覺這種活動很棒，我在上周新竹站只參加一點點，就因中華白練球趕回台北。」

來自宜蘭的王游乙文，卻因母親老家在玉里，所以對於台東還算熟悉，小時候也曾跟家人來台東泡過溫泉，問她效力日本拓殖大學期間，是否也有過泡溫泉的經歷，她一本正經回答，「我在日本幾乎都在認真打球與唸書，連溫泉都沒泡過。」

王游乙文坦承，畢竟自己加入中華電信時間很短，一切都在磨合當中，「教練希望我先把投籃練好，因為我的外線不夠穩定，反正我就是盡力做好自己可以做到的事情，就算以榜眼身分加盟有點壓力，我相信這種壓力對我成長會有幫助。」

不過因為王游乙文跟劉惠茹、林玉書等電信隊友先前都跟中華白潛陪隊練球，幾乎沒時間跟自己新隊友相處，甚至到19日為止，真正跟電信女籃練球只有1次，「我相信以後一定可以越來越適應熟悉這裡環境的，反正我還是喜歡打籃球！」

(中時 )